Pescara, Sebastiani: "Giusto che il calcio riparta. Paghiamo milioni e poi..."

Il calcio deve ripartire. Serie A e Serie B sembrano essersi allineate sulla stessa lunghezza d'onda, per far sì che i campionati vengano portati a termine e che piano piano tutto torni alla normalità. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, si è espresso in merito alla ripresa dei campionati in Italia.

Il protocollo da rispettare sembra impegnativo...

"Lo è anche per il ristoratore che deve portare i soldi a casa. Giusto che anche il calcio faccia di tutto per tornare a giocare, ovviamente in sicurezza".

Qualcuno si è lamentato per il costo dei tamponi.

"Se ci nascondiamo dietro il costo dei tamponi mi viene da ridere. Poi paghiamo i calciatori fior di milioni, tra cartellini e ingaggi, e stiamo a lamentarci del costo del tampone. Sembra la storia della carenza di strutture: prendiamo un giocatore in meno e facciamo qualche infrastruttura in più".

Come sarà la ripresa?

"Diversa: senza pubblico, con le limitazioni del caso. Così non è calcio. Ma se serve per ripartire e dare un segnale, è giusto".

