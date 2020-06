Pescara, Sebastiani si sbilancia: "Tifosi allo stadio? Forse dalla prossima gara"

Al termine della sfida con l'Empoli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, è intervenuto per parlare di un tema molto caldo, quello dei tifosi allo stadio. Ecco le sue parole riportate da Pescarasport24.it: "Tifosi allo stadio? Forse dalla prossima partita in casa rivedremo il pubblico, qualcosa potrebbe cambiare dato che riaprono i cinema e i teatri. Con tutte le precauzioni e i controlli del caso, ma per gli abbonati credo si possa ragionare in tal senso. Si sta lavorando per questo in maniera concreta”.

