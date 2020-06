PHOTOGALLERY - Atalanta - Lazio, gli scatti dal Gewiss Stadium de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, dopo più di cento giorni di stop del campionato, torna in campo affrontando una delle squadre più temibili della Serie A. Contro l'Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi inizia bene, rendendosi protagonista di una mezz'ora da vera big e portando il risultato sullo 0-2. Nella ripresa subentra un po' di stanchezza, Cataldi e Correa chiedono il cambio per problemi fisici, il tecnico dà spazio alle seconde linee, gli avversari trovano il modo per rendersi pericolosi. Gosens, Malinovski e Palomino, i biancocelesti subiscono la rimonta. Dopo una magnifica striscia di risultati utili, la Lazio torna alla sconfitta, vedendo un po' più lontana la vetta della classifica. Di seguito, i momenti più significativi del match negli scatti collezionati da Lalaziosiamonoi.it:

Atalanta - Lazio, Cucchi: "Risultato coerente con l'andamento della partita"

Lazio a razzo, poi si spegne: l’Atalanta la ribalta e vince 3-2

TORNA ALLA HOMEPAGE