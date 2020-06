Atalanta - Lazio, Cucchi: "Risultato coerente con l'andamento della partita"

La Lazio ha perso partita contro l'Atalanta per 3-2. Non spaventa tanto il risultato, ma il modo in cui questo è maturato: i biancocelesti nel secondo tempo non sono scesi in campo, bloccati da un evidente calo fisico. Ciò ha favorito il gioco dei bergamaschi, sempre veloci nel ripartire e forti di avere già 90' minuti nelle gambe.

Al termine della gara Riccardo Cucchi ha lasciato il suo commento su Twitter: "Prima mezz'ora della Lazio perfetta. Poi solo Atalanta. Risultato coerente con l'andamento della partita. Ancora una bella prestazione dei bergamaschi".

