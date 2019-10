PHOTOGALLERY - Lazio - Atalanta, le foto dal campo de Lalaziosiamonoi.it

Un 3-3 che ha il sapore della vittoria per la Lazio. L'Atalanta domina la prima parte, la chiude 3-0 e poi subisce la rimonta targata Immobile. Doppietta dal dischetto per Ciro e gol di Correa, per una rincorsa culminata in pieno recupero. Di seguito i momenti più importanti del match, le nostre foto dal campo.

