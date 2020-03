Pizzul: "Non assegnare il titolo può essere una soluzione"

Situazione di piena emergenza del calcio italiano e non solo. Ai microfoni di TMW ha detto la sua Bruno Pizzul: "Occorre essere prudenti sulle date in cui si potrà riprendere il campionato. Ora non c'è la possibilità di dire che quel giorno si può riprendere. Sono in atto una serie di colloqui e ognuno porta l'acqua al suo mulino. E' difficile che il campionato vada a buon fine, la soluzione potrebbe anche essere quella di non assegnare il titolo".

