Platini attacca Infantino: "Dovrebbe dimettersi, è presidente della FIFA senza averne diritto"

Non usa mezzi termini Michel Platini, che attacca duramente il numero uno della FIFA Infantino. L'ex presidente della UEFA è stato squalificato per 8 anni, poi ridotti a 4 dal Tas. Lo scorso ottobre è tornato libero da qualsiasi squalifica. Queste le dichiarazioni rilasciate alla rivista svizzera 'L'Illustre': "Infantino è arrivato alla presidenza della Fifa per una sapiente combinazione di circostanze, io credo che dovrebbe rassegnare le dimissioni". Poi l'ex calciatore francese parla di rapporti confidenziali che Infantino avrebbe con il procuratore generale svizzero Michael Lauber: "Forse si credono intoccabili, credo che certi rapporti siano cominciati a inizio estate 2015 per tenermi fuori dalla corsa per la presidenza della Fifa. Lauber è consapevole di aver attraversato la linea rossa, mentre Infantino dovrebbe dimettersi, ma dal momento che è alla presidenza della Fifa per un'abile combinazione di circostanze, senza averne legittimamente diritto, farà di tutto per restare aggrappato alla poltrona. E' chiaro che io sono stato vittima di un complotto. Nel 2016 la presidenza della Fifa sarebbe andata a larga maggioranza a me, lo sanno tutti”.

