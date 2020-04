Podavini: "Questa Lazio è la più bella di sempre. E lo Scudetto..."

La Lazio dovrà farsi trovare pronta se il campionato dovesse ricominciare. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Podavini: "Giocare in estate è dura, ma è dura per tutti. Non c'è alcuna squadra in vantaggio. Non è ideale ma si deve fare così. Quando penso alla Lazio? Ho tanta emozione per aver indossato per 5 anni questa maglia. Sono orgoglioso, ho giocato in una Lazio che usciva da qualche disavventura. Questi colori mi sono rimasti dentro, con l'aquila sul petto ho gioito e sofferto e questo ti fa crescere. E poi quando vedo la Lazio di adesso divento un gallo in un pollaio. Quella di Inzaghi è una delle squadre biancocelesti più belle di sempre, gioca a calcio e ha un allenatore veramente laziale. Quando segnano il mister salta come un giocatore, questo vuol dire tanto. Ogni giocatore dà il massimo per vincere, ora assaporiamo lo Scudetto e dobbiamo sperarci. Io ci credo molto, sogno ad occhi aperti".