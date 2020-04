Pogba a sorpresa: "Al mio primo allenamento allo United, Morrison mi ha minacciato"

Paul Pogba e Ravel Morrison. Storia di un'amicizia e di due carriere agli antipodi, seppur accumunate da un talento immenso. Nonostante la progressiva discesa di Morrison e l'esponenziale ascesa di Pogba, però, c'è stato un momento nel quale l'ex centrocampista della Lazio poteva permettersi di 'minacciare' il campione del mondo francese. Lo ha rivelato lo stesso Pogba all'interno di un podcast ufficiale del Manchester United, raccontando questo aneddoto relativo al suo primo allenamento con i Red Devils: "Mi allenavo e ovviamente tutti sanno quanto sia bravo Rav (Ravel Morrison, ndr) con la palla. Stava dribblando gli altri giocatori. Gli ho rubato la palla e lui si è arrabbiato un po' e mi ha dato un calcio. Non sapevo parlare inglese, quindi l'ho guardato e ho pensato "va bene, aspetterò fino a quando non avrai la palla" (ride, ndr). L'ho distrutto. Ha iniziato a parlarmi in inglese e io ho risposto in francese. Sai, cose del tipo "ci vedremo nello spogliatoio". Ok nessun problema. Non ho paura di te. Dopo, è venuto da me e mi ha abbracciato, da allora ci siamo avvicinati. È una storia strana e divertente, ma succede nel calcio e ora siamo molto amici".

