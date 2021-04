Premier, la pornostar Shona River: "Ho fatto la escort con alcuni calciatori"

Sono destinate a far discutere molto le rivelazioni della pornostar Shona River. L'attrie ha rivelato dettagliatamente la sua serata in compagnia di alcuni giocatori del Manchester United: “Mi è capitato di fare da escort per calciatori di una squadra molto importante. Gente famosa e ricca, quindi pensato ‘questo è il meglio che possa capitarmi’. Ma non è così”. La donna ne ha parlato nel corso del podcast How To Be A Pornstar, per poi aggiungere: “Si aspettano che tu stia con loro solo perché sono famosi, ma non vogliono uscire con te, vogliono solo una ragazza nell’ombra”.

