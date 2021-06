Preziosi "ufficializza" Sarri alla Lazio: il retroscena sull'incontro tra i due a Milano

Luca Cilli, inviato di Sportitalia, ha rivelato un curioso retroscena che ha per protagonista Maurizio Sarri. L'allenatore è attualmente a Milano all'Hotel Principe di Savoia, impegnato in un colloquio con i suoi agenti. In nottata, come riportato da Alfredo Pedullà, verrà controfirmato il contratto e mandato, probabilmente via pec, alla dirigenza della Lazio. Nella stessa struttura, presente il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Quest'ultimo si sarebbe avvicinato all'allenatore, facendogli un in bocca al lupo in vista dell'inizio della sua avventura sulla panchina biancoceleste. Il numero uno dei 'Grifoni' si è detto contento del ritorno di Sarri nel campionato di Serie A. Altrettanto cortese la risposta del tecnico, che ha rivelato di esser felice per questa nuova esperienza nella Capitale, di avere nostalgia del campo e di non vedere l'ora di mettersi a lavorare per la nuova sfida sulla panchina della Lazio. In attesa dell'annuncio, è stato Preziosi a "ufficializzare" Sarri.

