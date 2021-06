Pedullà: "Il contratto verrà controfirmato in nottata, Sarri è l'allenatore della Lazio"

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - L'esperto di calciomercato, sempre ai microfoni di Sportitalia, ha dato le ultime sull'operazione legata all'approdo del tecnico in biancoceleste: "Il contratto verrà controfirmato in nottata, arriverà via pec la firma. Sarri rimarrà domani a Milano per questioni personali. Ma possiamo dire che è il nuovo allenatore della Lazio"

Sono ore caldissime in casa Lazio. L'operazione Sarri sembra esser arrivata alla fase conclusiva, ma manca l'annuncio per rendere tutto ufficiale. Questo pomeriggio sono arrivate le prime dichiazioni di Lotito, presente in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women. E proprio nel corso della cerimonia, la dirigenza avrebbe ricevuto la chiamata di uno dei rappresentanti del tecnico. Più tardi, poi, è andato in scena un incontro a Villa San Sebastiano tra il presidente, il direttore della comunicazione De Martino, il portavoce Rao e Anna Nastri, responsabile sviluppo progetti e business Lazio. Passi in avanti, ma bisognerà armarsi ancora di un pizzico di pazienza in più per mettere la parola "fine" alla telenovela.

CONFERME - L'ha confermato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia: "Bisogna aspettare, quando l'avremo daremo la notizia. L'incontro è in corso, ma c'è necessità di tempo, i contratti si compongono di 50/60 pagine. Potrebbero esserci sviluppi tra mezz'ora, un'ora, quarantacinque minuti o a notte fonda. Non sappiamo". Poi, dopo qualche minuto un primo aggiornamento: "Dobbiamo aspettare questa sera tardi perché la strada è quella, ma dobbiamo rispettare questi paletti. Altrimenti vi dico ora che ha firmato, e basta. Invece dobbiamo avere la certezza. Però vi dico di stare tranquilli. Cena, dopo cena, le cose andranno come devono andare. Lotito si è incontrato con la parte comunicazione oggi. Sarri è a Milano con i suoi agenti. È arrivata la documentazione completa, anche quella relativa allo staff. La Lazio attende una pec per passare alla fase successiva. La strada è quella giusta, ma non si sa quando si arriverà a dama, se tra venti minuti o tra qualche ora".

