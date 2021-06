Euro 2020, Italia tra le favorite secondo i bookmakers: le quote

Con un percorso di avvicinamento fatto di sole vittorie, l'Italia non può che presentarsi come una delle favorite ad Euro 2020. Qualitativamente non ha una rosa al livello di altre Nazionali come Francia o Belgio, ma l'entusiasmo e la grande unità del gruppo potranno giocare un ruolo importante. Anche secondo Snai gli azzurri fanno parte del gruppo delle squadre che hanno più possibilità di vincere il trofeo. Il successo finale dei ragazzi di Mancini è quotato a 8.00, alle spalle di un terzetto formato da Francia (5,50), Inghilterra (6,50) e Belgio (7,50). Subito dopo Germania, Portogallo e Spagna, tutte a 9,00, seguite da Olanda (15), Danimarca (25) e i vice campioni del mondo della Croazia (33).