PRIMAVERA | Lazio, Sanderra: "Gara fatta in condizioni estreme. I ragazzi..."

Inizia col piede giusto l'avventura della Lazio in Supercopa di Monterrey, con la vittoria per 3 a 1 sull'Inter Miami. Al termine dell'incontro, ai microfoni ufficiali del club, Sanderra ha analizzato la prestazione dei biancocelesti sottolineando le difficoltà dovute alle condizioni climatiche e nel viaggio. Le parole del tecnico: “Un match fatto in condizioni estreme, dopo un viaggio molto difficoltoso. Per i ragazzi dopo essere arrivati con nessuno che si è fatto male è già un grosso risultato, hanno fatto poi del loro meglio e si è ribadito che la squadra ha bisogno di riequilibrare e rafforzarsi perché ci sono tante lacune. Nelle condizioni estreme in cui abbiamo giocato, è una buona partita”.

“Abbiamo giocato contro una squadra che non ci ha impensierito più di tanto quindi il test non ha grande validità, ma solo per capacità di sofferenza in un clima estremo e molto difficile anche da respirare. I ragazzi sono stati molto bravi, la tattica oggi viene poco”.

“Munoz? La squadra sta lavorando sul 4-3-3 e sul 4-4-2, lui è un centrocampista centrale più mezzala e avremo tempo per lavorarci sopra”.

“Speriamo che le cose possano andare meglio più avanti perché è un’esperienza importante si, ma estrema. Abbiamo fatto tanta fatica nella partita e nel viaggio. Ci sballa un po’ tutta la preparazione”.

