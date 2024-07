PRIMAVERA - Lazio, esordio vincente in Messico: battuto l'Inter Miami

Inizia alla grande il percorso della Lazio in Supercopa di Monterrey. La Primavera allenata da Sanderra si è imposta per 1-3 contro gli americani dell'Inter Miami, grazie alla doppietta di Cuzzarella e alla rete che ha chiuso il match di Felipe Bordon. Primi tre punti per i biancocelesti che, sorteggiati nel Girone B, affronteranno il River Plate al prossimo appuntamento per provare a conquistare l'accesso al prossimo turno.