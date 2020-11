Proietti, oggi funerali e lutto cittadino a Roma: diretta televisiva sulla Rai

Roma saluta Gigi Proietti. Oggi infatti ci saranno i funerali dell'artista morto lunedì, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Alle 10, per il ricordo laico di amici e colleghi, ci sarà un corteo che transiterà davanti al Campidoglio, per poi dirigersi verso il Globe Theatre a Villa Borghese. L'arrivo sarà alla chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, dove alle 12 si terrà la cerimonia funebre in forma privata. Diretta televisiva (su Rai 1) del rito per evitare assembramenti.

