Pronto l'ok alla quarantena soft: ecco la manovra salva calcio

Era necessario correggere il testo contenuto nel Decreto del 16 maggio per scongiurare l'ennesimo stop, stavolta definitivo, della stagione calcistica: il governo, ora, è pronto a dare definitivamente il via libera alla quarantena soft. Una manovra salva calcio, un atto amministrativo che sarà firmato nella giornata di oggi dal ministro della Salute Speranza e da quello dello Sport, Spadafora. Il verbale di martedì del Cts aveva dato sostanzialmente l'ok dal punto di vista medico-scientifico, per una formula di isolamento del positivo e col gruppo di squadra in ritiro due settimane, ma se "negativizzato" da tamponi poche ore prima del match, autorizzato a disputare il suo match, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Serviva però un intervento normativo, che nella giornata di ieri ha preso forma per poi essere concretizzato nella giornata di oggi. Campionati salvi e Venezia dunque che potrà scendere in campo sabato in Serie B. Ora non ci si ferma più.