Protocollo Covid, tra i nodi il numero dei contagiati: si lavora per un compromesso

Si è protratto per l'intera giornata e fino a tarda ora il lavoro dei tecnici per la stesura di un protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport da presentare domani alla Conferenza Stato-Regioni in programma nel pomeriggio. In serata, a quanto apprende l'ANSA, valutazioni approfondite sono state dedicate ai livelli minimi di contagiati in una rosa (per squadre di calcio, basket, pallavolo) necessari per far intervenire le Asl e bloccare l'attività della squadra. La discussione si è incentrata su una forbice che va dal 25 al 50%, la più ampia che è la preferita dal mondo dello sport, e in vista della riunione di domani si cercherà di arrivare ad un compromesso accettabile per tutti.

