Psg - Basakseir, la UEFA irrompe: “Ci sarà un’indagine, non c’è posto per il razzismo”

In riferimento al brutto episodio di razzismo avvenuto questa sera durante Psg - Instabul Basaksehir, la UEFA ha reso pubblico il seguente comunicato: "La UEFA è a conoscenza di un incidente durante la partita di Champions League di stasera tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir e condurrà un'indagine approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio.