Qatar 2022, la Serbia contro Brasile, Svizzera e Camerun: la reazione di Milinkovic

Nel pomeriggio sono andati in scena i sorteggi della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La Serbia dovrà vedersela contro Brasile, Svizzera e Camerun, sperando di riuscirsi a classificare tra i primi due posti. Impresa complicata per Sergej Milinkovic-Savic, tra i titolarissimi della formazione del ct Stojkovic. Subito dopo aver dato un'occhiata ai gironi, il "Sergente" ha condiviso l'immagine su Instagram, aggiungendo la bandiera del propio Paese e l'emoji di una fiamma. Che Sergej sia già "on fire"?

