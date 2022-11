Qatar 2022 - Le partite di oggi, orari e dove vederle in streaming

Terza giornata del campionato Mondiale in Qatar e quattro sfide in programma. Esordio in mattinata per l'Argentina di Scaloni che sfiderà l'Arabia Saudita nella gara in programma alle 11.00 (ore italiane). Nel pomeriggio alle 14.00 sarà al volta di Danimarca - Tunisia e alle 17.00 di Messico - Polonia. A chiudere in serata la gara della Francia che esordirà contro l'Australia alle 20.00.

DIRETTA TV E STREAMING

Argentina - Arabia Saudita sarà visibile in chiaro su Rai 2 così come Danimarca - Tunisia e Messico - Polonia. La gara tra Francia e Australia sarà disponibile invece su Rai 1. Tutti i match sono disponibili in streaming su RaiPlay.