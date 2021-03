Qualificazioni Mondiali, il Kosovo cade di fronte alla Spagna: 90' in campo in campo per Muriqi

Il Kosovo cade di fronte alla Spagna. Non vanno bene le cose per Vedat Muriqi che, insieme ai compagni, deve arrendersi di fronte alle 'Furie Rosse', riuscite a imporsi per 3 a 1 sugli avversari. Il primo gol viene siglato da Dani Olmo al 34', seguito da quello di Ferrán Torres due minuti più tardi. Il Kosovo riesce ad accorciare le distanze solamente al 70', ma la rete di Halimi è una sorta di illusione. Al 75' la marcatura di Moreno è una sentenza, e chiude di fatto la sfida. Il Kosovo rimane a zero punti nella classifica del girone, preceduto da Spagna, Svezia, Grecia e Georgia, rispettivamente a quota 7, 6, 2 e 1. L'attaccante della Lazio rimane in campo fino al triplice fischio, confermandosi una pedina di cui il ct Challandes si priva solo raramente. Conclusi gli impegni con la Nazionale, per l'ex Fenerbahce è il momento di tornare nella Capitale. E magari replicare gol e buone prestazioni anche in biancoceleste.

Qualificazioni Mondiali, l’Albania supera San Marino: porta inviolata per Strakosha

Lazio, Luis Alberto difende Armini: "Quello che è successo in allenamento può capitare" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE