Qualificazioni Mondiali, l'Inghilterra piega l'Albania: ancora panchina per Strakosha

L'Albania, reduce dalla vittoria contro l'Andorra di mercoledì scorso, perde contro l'Inghilterra nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A decidere il match un gol per tempo della compagine guidata da Southgate: al 39' ci pensa Kane, al 63' è il turno di Mount. Solo panchina per Thomas Strakosha, a cui il ct Reja ha preferito ancora Berisha. Non sembra essere un periodo particolarmente positivo per il portiere della Lazio che, se a Roma è stato "sorpassato" da Reina nelle gerarchie di Inzaghi, non ha trovato spazio neanche in questi primi due impegni tra le fila dell'Albania. La sua Nazionale rimane a quota 3 nella classifica del gruppo I, al secondo posto dietro proprio all'Inghilterra (6 punti).

Bulgaria - Italia, le formazioni ufficiali: c'è Acerbi, riposa Immobile

Lazio, weekend di sole vittorie per il settore giovanile: le dediche sono tutte per Guerini

TORNA ALLA HOMEPAGE