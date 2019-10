Rambaudi: “Italia squadra con tanta fame. Immobile? In azzurro vuole strafare...”

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi, che ha commentato il lavoro di Mancini con l'Italia per poi concentrarsi su Immobile: "Cosa potrà fare l'Italia di Mancini ad Euro 2020? Credo che ci sia tanta qualità, è un lavoro iniziato molto bene con entusiasmo. Questa squadra mi piace, per come interpreta le partite, per come ha voglia,fame ed ambizione di emergere. Poi ci sono cose da migliorare, Mancini è lì apposta, per scegliere i giovani giusti. Il mio pensiero è che c'è gente che non sa insegnare calcio, che non sa andare a vedere calciatori, ma il materiale umano c'è. Ho allenato nel settore giovanile della Lazio e posso dire che nel Lazio c'è tanta roba. Non si fa un lavoro tecnico di crescita di ragazzi, ma si prendono giovani all'estero che non fanno per niente la differenza. da fuori devono arrivare dei giocatori che aiutino a crescere gli altri. Prima cosa bisogna prendere gente che sa fare calcio ed insegna, senza ambiguità o scelte dettate da amicizie. Immobile? La percezione che ho è che in Nazionale vuole strafare e far vedere subito che è forte. Non lo aiuta il gioco della Nazionale, deve fare un lavoro sporco per poi farsi trovare pronto in aerea di rigore".

