Ranocchia, prima lascia il Monza e poi il calcio: "Sto vivendo un periodo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L’infortunio al perone ha segnato la carriera di Andrea Ranocchia. Il difensore nei giorni scorsi ha annunciato di aver rescisso il contratto col Monza nonostante la sua esperienza al club brianzolo fosse iniziata da poco, purtroppo il lungo stop a causa del problema fisico riscontrato lo avrebbe tenuto lontano dal campo per diverso tempo. A distanza di un giorno, l’ex Inter è giunto a un’altra conclusione probabilmente ancor più dura della precedente: l’addio al calcio giocato. A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso un video sul proprio profilo Instagram, questa la motivazione: “Da un anno e mezzo sto vivendo un periodo difficile, a livello motivazionale, già quando ero all'Inter. Il Monza mi ha offerto questa opportunità, un ottimo contratto e l'ho colta. Ad un certo punto ho sentito che dentro di me non c'era più niente e ho iniziato a farmi tante domande, poi c'è stato questo brutto infortunio a Napoli e mi avrebbe tenuto fuori dal campo per mesi. Ho riflettuto e visto che la società mi ha dato grande fiducia, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno. Non ho più niente da dare dentro di me e con Galliani ci siamo lasciati da amici, è stato un signore e ha capito. Ora mi prendo un po' di tempo per rimettere in sesto queste emozioni che sono arrivare in questi mesi e fare dei pensieri per il futuro. Non tornerò a giocare a calcio, non è quello che voglio"

