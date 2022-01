Re Cecconi, la sua maglia donata al Museo del Calcio. Il figlio: "Il primo 18 gennaio col sorriso"

Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano, ha donato al Museo del Calcio di Coverciano la maglia numero 17 indossata dal padre in occasione dei Mondiali '74 in Germania Ovest. La consegna, nel giorno del 45esimo anniversario dalla sua scomparsa, è avvenuta alla presenza del presidente Matteo Marani. Quest'ultimo, riporta Italpress, ha ringraziato la famiglia: "Il Museo del Calcio accoglie la maglia di Luciano Re Cecconi che entra così a far parte di un luogo speciale, legato alle emozioni azzurre che vengono condivise da tutte le generazioni. Ringraziamo la famiglia per questa donazione che avviene in un giorno, come oggi, in cui il ricordo di Re Cecconi è più forte". Stefano ha aggiunto: "È un onore donare la maglia di mio padre e vederla in un luogo che racconta gli azzurri a tutte le generazioni. È il primo 18 gennaio che vivo col sorriso pensando a quanto papù sarebbe stato felice".

