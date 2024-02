Real Madrid e il futuro di Modric: i Blancos hanno già preso una decisione

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Real Madrid ha deciso: il contratto di Luka Modric non sarà rinnovato. Dalla prossima stagione, dunque, il centrocampista croato non vestirà più la maglia delle merengues e sarà libero di trovare una nuova squadra. Secondo le informazioni riportate da Cadena SER, Modric sarebbe già a conoscenza dei piani futuri del club, che negli ultimi anni ha ringiovanito la rosa soprattutto nella zona mediana. Negli ultimi mesi l'ex Tottenham ha giocato poco, prevalentemente nei periodi in cui Camavinga e Tchoauméni sono stati infortunati.

Modric non si è nemmeno riscaldato nelle ultime due partite di campionato, contro Almería e Las Palmas. Ancelotti ha giustificato la scelta con una battuta: "È una leggenda, non è giusto che si scaldi e non entri. Posso farlo con Arda Güler, ma non con lui". È chiaro, però, che il tecnico italiano non consideri più il croato come un titolare: in 24 presenze finora totalizzate in tutte le competizioni, solo in 14 occasioni è stato impiegato dal 1' e in due circostanze ha giocato tutta la partita.

