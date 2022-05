Real Madrid, Isco saluta i Blancos: grande occasione a parametro zero

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di grandi saluti in casa Real Madrid. Il pareggio al Bernabeu contro il Real Betis per 0-0, è stata l'ultima presenza con la maglia Blancos per due campioni che hanno scritto la storia recente del club madrileno. Isco e Marcelo non hanno prolungato il loro contratto con le Merengues e adesso sono liberi di scegliere una nuova squadra a parametro zero. Entrambi hanno ricevuto la giusta ovazione del Bernabeu. Il fantasista spagnolo, arrivato al Real nel 2013 dal Malaga per circa 30 milioni, ha disputato oltre 350 partite con la maglia bianca conquistando la bellezza di 17 trofei. Classe, esperienza e qualità a costo zero e la carta d'identità dice 30 anni. Chi lo prende fa un affare.