Recanatesi: "Lazio? Squadra da retrocessione dal punto di vista comunicativo"

C'è ancora incertezza in casa Lazio sulla questione tamponi per i calciatori che non sono partiti per la trasferta di stasera contro il Bruges. Simone Inzaghi ieri ha riferito che in giornata la società dovrebbe emettere un comunicato ufficiale a riguardo. Nel frattempo il giornalista Franco Recanatesi si è espresso in maniera molto critica nei confronti del club: "La Lazio dal punto di vista della comunicazione è una squadra da retrocessione. Non si comunica nulla, si fanno sempre e solo tante congetture. È un grave difetto del club"

Juventus, Cristiano Ronaldo si sfoga sui social: "Il tampone è una str...." - FOTO

Roma, Petrachi chiede 5 milioni di risarcimento ai giallorossi

TORNA ALLA HOME PAGE