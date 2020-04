Regalia: "La Lazio sta dimostrando di poter vincere lo Scudetto"

Il Coronavirus ha fermato il campionato, la Lazio ha brillato fino all'ultima partita disputata. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex direttore sportivo biancoceleste Regalia: "Viviamo un periodo particolare, serve ancora uno sforzo da parte di tutti per uscirne il prima possibile. Anche il calcio vive una situazione nuova e difficile perché non si sa quando le squadre potranno riprendere. Mancano ancora tante partite, serviranno allenamenti intensi per riprendere subito la forma. Giocare d'estate non sarà facile, d'altronde parliamo di una cosa mai accaduta, anche a livello di regolamenti. Anche il calciomercato cambierà, con finestre ridotte o allargate. Non so quanti presidenti siano in grado di sostenere operazioni esose. Sarà fondamentale anche tagliare una parte degli stipendi dei giocatori, oltre che allungare il termine che scade il 30 giugno. I calciatori sono professionisti, non si faranno condizionare".

IL CAMPIONATO - "Mi aspetto un campionato dove i valori delle squadre non cambieranno molto. La Lazio sta dimostrando di poter vincere senza fare follie, è in lotta contro Juventus ed Inter che hanno fatturati superiori. Quanto fatto dai biancocelesti negli ultimi anni è un fatto più unico che raro. Sono poi sicuro che la FIFA finalmente stopperà le plusvalenze fittizie, con calciatori quotati con cifre superiori al loro reale valore".