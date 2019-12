Rennes - Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming. C'è una novità

DOVE VEDERE RENNES - LAZIO IN TV E STREAMING - Per l'ultima giornata del Gruppo E di Europa League, la Lazio torna in Francia dove aveva già giocato nelle precedenti tre edizioni della competizione (Saint-Etienne nel 15/16, Nizza nel 17/18, Marsiglia nel 18/19). La partita non potrà nemmeno essere considerata come una sfida da dentro o fuori: anche in caso di vittoria, infatti, i biancocelesti potrebbero essere costretti ad abbandonare il proprio percorso europeo (clicca qui per vedere le combinazioni di qualificazione). Chi non potrà recarsi a Rennes potrà guardare la sfida in tv su Sky Sport. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:55 di giovedí 12 dicembre e il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201, disponibile anche per i soli abbonati al pacchetto “sport”) e Sky Sport 253 (riservato ai soli abbonati calcio). Il pre-partita inizia alle 18:30, e sarà visibile - così come la partita, ovviamente - sugli stessi canali anche tramite l'app di Sky Go. Come novità dell'ultim'ora, TV8 (vista la programmazione in serata di X Factor) manderà in chiaro la partita sulla propria rete. La si p​​​​​​otrà seguire sia in tv che in diretta streaming sul sito ufficiale dell'emittente.

RENNES - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 9/12 alle 14:00