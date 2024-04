Rigore tolto alla Juve, il Var applica la regola ma Ravanelli non ci sta: "Non la condivido"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nello studio di Mediaset si discute di moviola e della direzione di gara dell'arbitro Massa. Juve - Lazio, semifinale d'andata di Coppa Italia, non è stata una partita semplice da arbitrare anche e soprattutto per la posta in palio e per la sua importanza, ma a far parlare è stata la situazione che ha visto l'annullamento da parte del Var del rigore concesso precedentemente ai bianconeri a seguito di un fallo di Vecino.

Il Var ha semplicemente (e giustamente) attuato la regola in vigore decisa dall'IFAB, come spiegato e ribadito da Graziano Cesari, ma la questione continua a non convincere Ravanelli. Ecco le parole dell'ex calciatore: "Questa regola non la condivido. Quello di Patric è un passaggio volontario. Così perde di credbilità l’arbitro, perde di credibilità il calcio. Non puoi non dare un rigore così. Questa è una presa in giro".