RITIRO LAZIO, GIORNO 11 - Lazio, colloquio Inzaghi-Badelj: la situazione

AURONZO - Allenamento pomeridiano concluso da pochi minuti. La Lazio rientra negli spogliatoi, Inzaghi chiama Badelj e gli chiede di rimanere sul campo per un breve colloquio. Dieci minuti di chiacchierata molto intensa, botta e risposta che va avanti in modo serrato: al centro della discussione la possibile partenza dell'ex Fiorentina. Indipendentemente dal futuro del centrocampista croato, il tecnico si aspetta massimo impegno dal giocatore, che nella passata stagione è stato relegato a ruolo di vice Leiva. Lui non ci sta, vorrebbe giocare con maggior continuità, non ha mai nascosto il suo malumore. Un chiarimento ulteriore è servito quando Inzaghi ha dimostrato di preferigli anche Cataldi (è partito titolare contro la Triestina). C'è aria di separazione tra Badelj e la Lazio, con il Bordeaux che spinge per acquistarlo. Ma fino a quel momento l'allenatore chiede massimo impegno.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO

CALCIOMERCATO LAZIO, LA TRATTATIVA PER SZOBOSZLAI

TORNA ALLA HOME PAGE