RITIRO LAZIO, GIORNO 14 - Fine allenamento: brutto colpo per Lulic

FINE SEDUTA, AGGIORNAMENTO ORE 18:55 - Termina l'allenamento della Lazio, non senza qualche "polemica" e risata. A Immobile, infatti, viene annullato un gol per sospetto fuorigioco e sul ribaltamento di fronte è Caicedo a chiudere la partita con la vittoria degli azzurri. I non fratinati festeggiano, mentre Ciro e i suoi si lamentano con mister Inzaghi. Niente da fare, la vittoria va agli azzurri tra tante risate. Comunque, Lulic non è più entrato in campo. Il capitano è tornato negli spogliatoi anzitempo, la botta è stata violenta, l'auspicio è che non si tratti di nulla di grave.

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Partita a campo ridotto (50m) per la Lazio, con le squadre così divise in due schieramenti da 10: per i fratinati Strakosha, Vavro, Acerbi, Wallace; Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Farris; Andrè Anderson, Immobile; per i non fratinati Adamonis, Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Badelj, Jony; Correa, Caicedo. Come esterno sinistro dei gialli è entrato mister Farris al posto di Lulic. Il bosniaco ha subito un brutto colpo in tackle da Denis Vavro, ed è a terra dolorante a bordocampo già da qualche minuto.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Nel frattempo, si rivede Lucas Leiva. Il brasiliano sta effettuando dei giri di campo monitorati - come di consueto - dal prof. Ripert.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Ora attaccano i fratinati, ai quali mister Inzaghi ha aggiunto Acerbi e Badelj. In 9 difendono gli azzurri con in porta Guerrieri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - Adesso squadra divisa in due gruppi per una sorta di partitella a senso unico con massimo 3 tocchi. Quando la palla termina fuori, l'azione ricomincia dal portiere dei "titolari" non fratinati, che sono: Strakosha, Vavro, Acerbi, Wallace; Patric, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Jony; Andrè Anderson, Caicedo. I fratinati (2 in meno) sono invece Guerrieri, Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Lulic; Parolo, Cataldi; Immobile, Correa.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Iniziano le prove tattiche, è Mario Cecchi a spiegare alla squadra come svolgere il primo esercizio: la Lazio deve muovere velocemente il pallone con dei tocchi di prima - con l'uso anche delle sponde - per poi arrivare a liberare l'attaccante al tiro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Con qualche istante di ritardo, invece, Strakosha e Guerrieri raggiungono Grigioni e i compagni per il riscaldamento. Il resto della Lazio esegue prima del lavoro atletico sul campo adiacente a quello principale.

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 - Per ora gli unici che hanno iniziato ad allenarsi sono Silvio Proto e Marius Adamonis: probabilmente Guerrieri e Strakosha saranno i due portieri impegnati nelle prove tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - È tutto pronto per il penultimo allenamento cadorino dei ragazzi di Inzaghi. Iniziano a scendere in campo i primi calciatori biancocelesti, mentre sul terreno di gioco sono già piazzati palloni e "barriere" per gli esercizi tattici. La seduta si svolgerà, almeno inizialmente, sotto la copiosa pioggia che in questo momento si sta abbattendo su Auronzo di Cadore.

FINE SEDUTA MATTUTINA, AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Fine allenamento anche per il resto della squadra, che ora si rilassa a bordocampo. Appuntamento alle ore 17:30 per la seduta pomeridiana, la penultima di tutto il ritiro. Domattina, infatti, ultima sgambata prima del match finale di questo ritiro contro il Mantova domani alle ore 16.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Termina l'allenamento dei portieri. Rimane in campo il solo Strakosha come pedina per i test difensivi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Colloquio Inzaghi-Strakosha: un confronto di qualche secondo, forse anche per sincerarsi delle condizioni dell'albanese (ormai sulla via del recupero), prima di spedirlo in porta. Ora a difendere i pali durante le prove tattiche c'è proprio il numero 1, ha preso il posto di Guerrieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Continuano le prove difensive per la Lazio, con una novità: ora nel trio con Vavro e Luiz Felipe, Acerbi agisce come difensore sinistro e non centrale. Al suo posto c'è il brasiliano, mentre Vavro è come sempre provato sul centrodestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Gruppi sempre separati. La parte di rosa con Inzaghi continua il lavoro atletico, mentre i ragazzi con Cecchi e Farris iniziano a svolgere le prime prove tattiche di difesa a 3. I due reparti arretrati sono composti prima da Vavro-Acerbi-Luiz Felipe e poi da Wallace-Acerbi-Radu. Come quinti si alternano invece Lazzari-Lulic e Patric-Jony.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Squadra divisa in due tronconi: con Inzaghi, Ripert e Fonte ci sono Parolo, Immobile, Caicedo, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Correa, Andrè Anderson e Badelj svolgono lavoro col TRX (elastico); mentre con Farris e Cecchi lavoro atletico a diverse intensità per Jony, Wallace, Vavro, Patric, Lazzari, Radu, Lulic e Luiz Felipe.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - Gruppo riunito sul campo adiacente a quello principale: prima una riunione con lo staff tecnico, poi inizieranno la seduta con i primi esercizi di riscaldamento. Si rivedono Caicedo e Luis Alberto - assenti ieri - al contrario di Adekanye, ancora out.

AGGIORNAMENTO ORE 9:50 - Acerbi, Radu e Lazzari hanno fretta di allenarsi. Mentre la squadra è ancora confinata negli spogliatoi, i tre stanno effettuando i primi palleggi a metà campo insieme a mister Farris. Piano piano, comunque, il gruppo va riempiendosi. Ecco anche: Jony, Lulic, Vavro, Parolo, Cataldi e Andrè Anderson.

AURONZO - Il dodicesimo ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo è ormai agli sgoccioli, penultimo giorno - il quattordicesimo - di lavoro per i ragazzi di Simone Inzaghi. Dopo il riposo pomeridiano di ieri, la squadra quest'oggi sarà impegnata in una doppia seduta. Intanto i portieri (c'è Adamonis), come di consueto, già hanno iniziato a lavorare dalle 9:30, il resto del gruppo aspetterà le 10 prima di mettere piede sul terreno dello Zandegiacomo.

