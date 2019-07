Calciomercato Lazio, Milinkovic allo United è questione di date: i dettagli

La trattativa tra Lazio e Manchester United con al centro Milinkovic sarebbe già definita in tutti i suoi aspetti. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe già un accordo sulla cifra: nelle casse biancocelesti finirebbero 75 milioni di euro più 15 di bonus (5 certi e 10 vincolati da più "se"). Kezman, invece, l'agente del centrocampista serbo, ne riceverebbe 10 per il suo lavoro di mediatore. Sembrerebbe tutto pronto per l'approdo di Sergej in terra inglese, eppure nell'aria c'è ancora un'incertezza generale che avvolge l'intero affare e lo tiene sospeso in una - quasi irritante - condizione di stallo. Succede perché nelle trattative di calciomercato gli accordi sono importanti, ma lo sono ancora di più le tempistiche. Funziona come in una congiunzione astrale: l'allineamento è fondamentale. Ed ecco cosa sembra impedirlo: per curare ogni dettaglio dell'affare occorre ancora qualche giorno. Potrebbe non sembrare un problema, visto che in Inghilterra il mercato chiude l'8 agosto. Il punto della questione, però, è un altro. La Lazio non ha intenzione di concludere la cessione oltre il 4 agosto, perché ha bisogno di almeno quattro giorni per evitare possibili contrattempi nell'iter burocratico. E poi c'è un altro aspetto, assolutamente non secondario, da tenere in considerazione: il futuro di Pogba. Perché il Manchester porterà a termine l'accordo con la Lazio solo in caso di cessione del francese. La stella dei Red Devils, da parte sua, ha già fatto intendere di voler lasciare l'Inghilterra per coronare il sogno chiamato Real Madrid. Ma tutto è ancora da ufficializzare. Praticamente lo scenario è questo: United, Milinkovic e la Lazio sono ancora in orbita, in cerca delle condizioni per il perfetto allineamento.

