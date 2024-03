RIVIVI DIRETTA - Lazio Women-Res Roma 3-1, le biancocelesti si aggiudicano il derby

Serie B Femminile | 20ª giornata

Domenica 10 marzo 2024, ore 14:30

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-RES ROMA 3-1: 24' Moraca (L), 28' Visentin (L), 47' Eriksen (L), 90'+4' Verrino (R)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (63' Ferrandi), Mancuso, Reyes, Gothberg (70' Giuliano); Adami (63' Goldoni), Eriksen, Colombo; Moraca (70' Palombi); Visentin, Gomes (63' Hovmark). A disp.: Fierro, Castiello, Kuenrath, Proietti. All.: Gianluca Grassadonia

RES ROMA : (4-3-1-2): De Bona; Fracassi, Simeone, Liberati (64' Ridolfi), Clemente; Massimi (64' Pezzi), Naydenova (64' Coluccini), Petrova (71' Verrino); Boldrini; Duchnowska, Montesi (71' Iannazzo). A disp.: Maurilli, Tamburro, Antonelli, Comodi. All.: Marco Galletti

Arbitro: Gabriele Caggiari (sez. Cagliari); Assistenti: Emanuele Petrakis-Nicola Mascia.

Ammonite: 45'+1' Simeone (R), 82' Verrino (R), 88' Visentin (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina qui il match

90'+4' Verrino dal dischetto non sbaglia e spiazza Guidi.

90'+3' Penalty per la Res Roma: Giuliano ha commesso fallo su Verrino

90' Comunicato ora il recupero: 4'

90' Hovmark a tu per tu con De Bona, ma viene ostacolata. Ci prova Palombi che però calcia troppo forte e la palla finisce sopra la traversa.

88' Ammonita Visentin per un fallo su Coluccini.

87' Ferrandi dalla bandierina, chiama lo schema. Pallone basso sul primo palo, libera la Res Roma.

82' Terzo giallo del match è per Verrino che ha commesso fallo su Visentin.

80' Visentin prova un cross per Goldoni, si fa trovare pronta Palombi che si gira e calcia ma De Bona fa sua la sfera.

77' Occasionissima Lazio con Palombi che in area di rigore, dopo il tiro ribatutto da Fracassi, non riesce a imbucare la porta.

71' Cambia ancora Galletti: fuori Petrova e Montesi, dentro Verrino e Iannazzo.

70' Altro cambio per la Lazio: escono Moraca e Gothberg, dentro Palombi e Giuliano.

68' Visentin di prima per Goldoni, si fa vedere Hovmark che in scivolata tenta la conclusione ma non trova lo specchio della porta.

67' Buona chance per Hovmark, ma De Bona dice no.

64' Cambia anche Galletti: fuori Naydenova, Liberati e Massimi, dentro Coluccini, Ridolfi e Pezzi.

63' Triplo cambio per Grassadonia: fuori Pittaccio, Adami e Gomes, entrano Ferrandi, Goldoni e Hovmark.

60' Si riaffaccia la Res Roma dalle parti di Guidi, chance da calcio d'angolo. Petrova sulla sfera, forte sul primo palo e Moraca lo mette fuori.

55' Di nuovo angolo per la Lazio: Moraca dalla bandierina, calcia sul secondo palo ma la conclusione è troppo forte e la palla finisce fuori.

54' Colombo in profondità per Gomes. La portoghese a tu per tu con De Bona, ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

52' Eriksen al tiro, cerca la conclusione che viene deviata. Altro angolo in favore della Lazio.

50' Moraca dalla bandierina chiama lo schema, calcia forte al centro. Una serie di carambole, ci arriva Adami che però torna indietro in favore di Colombo.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Conclusione potente di Eriksen, la devia De Bona e la palla finisce in porta.

47' Chance per le biancocelesti! Gomes atterrata in area di rigore, l'arbitro concede il penalty.

46' Fischia Caggiari: inizia ora il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+1' Contrasto Gomes-Simeone, la biancoceleste subisce fallo e l'arbitro ammonisce Simeone.

45' Concesso 1' di recupero.

45' Visentin per Moraca, ottimo scambio con Gomes che la imbuca alle spalle di De Bona. La rete però viene annullata per fuorigioco.

43' Colombo in profondità per Moraca, ma la biancoceleste viene anticipata da De Bona.

36' Insiste la Lazio: cross preciso di Pittaccio per Gomes, la portghese la impatta bene ma non trova lo specchio della porta. Altra chance sprecata.

34' Moraca alimenta in favore di Colombo, si sovrappone bene Gothberg che crossa per Adami. La centrocampista calcia la conclusione, ma la palla finisce sopra la traversa.

30' Prova a reagire la Res Roma che guadagna il primo corner della sfida. Petrova dalla bandierina la scaraventa in area di rigore, ma termina sul fondo.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppia la Lazio: cross al bacio di Moraca che trova la testa di Visentin, per il capitano è facile buttarla in rete.

27' Scontro Clemente-Visentin, la biancoceleste subisce fallo (di nuovo) e guadagna calcio di punizione.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca la sblocca, dal dischetto non sbaglia e sorprende De Bona.

23' Visentin atterrata da Clemente in area di rigore, l'arbitro concede il penalty.

20' Colombo in profondità, ci arriva Moraca che la blocca e serve Colmbo. La centrocampista cerca l'appoggio di Eriksen. La numero sei calcia, ma sbatte contro la difesa della Res Roma.

18' Adami si distende bene per Colombo che poi cerca Gothberg, ma quest'ultima non ce la fa e lascia andare la palla in out.

14' Nervi tesi al Fersini, il primo giallo della gara è diretto a mister Grassadonia per proteste.

11' Altro gol annullato per la Lazio, questa volta a metterla alle spalle di De Bona è stata Colombo. L'arbitro però fischia un fallo di mano e non convalida il vantaggio.

10' Brivido per Guidi: Clemente in area di rigore, la mette al centro per Duchnowska. La palla però va al lato della porta. Protesta la panchina biancoceleste per un fallo ai danni di Visentin, rimasta a terra nello scontro con la numero 11.

8' Gomes in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Si riparte da De Bona.

5' Scambio Adami-Pittaccio, la centrocampista poi calcia dritto verso Moraca in area delle avversarie. L'attaccante biancoceleste però non riesce a trovare la giocata. Sulla stessa azione la squadra di casa guadagna calcio d'angolo.

2' Buon passaggio di Clemente che cerca di innescare Duchnowska, ma viene chiusa dalla difesa biancoceleste.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Res Roma, gara valida per la ventesima giornata di Serie B. Un derby da vincere per le biancocelesti, per non cedere il passo alla Ternana e confermarsi ancora in vetta. L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 14:30.

