RIVIVI LIVE - Lazio, presentazione maglie 2022/23: svelate le nuove divise Mizuno! - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 22.35 - Le parole di Ciro Immobile chiudono la sfilata delle nuove maglie (QUI LE SUE PAROLE).

AGGIORNAMENTO ORE 22.25 - Ecco poi Ciro Immobile e Anna Falchi, che mostrano a Piazza del Popolo la prima maglia!

AGGIORNAMENTO ORE 22.15 - Ecco poi i portieri: sfilano Adamonis e il portiere della Lazio Women Natalucci. È poi il momento dalla maglia away, mostrata da Zaccagni, Felipe Anderson e Castiello della Women.

AGGIORNAMENTO ORE 22.10 - Parte la presentazione dell'intera linea Mizuno per la stagione 2022/23, a partire dalla parte "training" per proseguire con quella elegante, firmata Sartoria Cadorna.

AGGIORNAMENTO ORE 22.01 - Prima delle presentazione delle maglie, salgono sul palco Lotito e i rappresentanti della Mizuno. Ecco le loro parole: "Mizuno voleva tornare forte in tutto il mondo. Voleva partire in Italia e lo ha fatto con la Lazio perché è famosa in tutto il mondo. Dopo vent’anni torniamo nel calcio e lo facciamo alla grande".

AGGIORNAMENTO ORE 21.54 - Sul palco il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: “Una piazza così è quello che c’è mancato di più. Iniziative così fanno bene al calcio, tifosi così li meritano tutte le squadre. In bocca al lupo per il campionato, ci vediamo il 13 agosto”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Parola all'assessore Alessandro Onorato: "Eventi come questi fondamentali per Roma, siamo felicissimi di aver concesso la piazza alla Lazio. Saluto la squadra, ci aspettiamo tantissimo da questo campionato In bocca al lupo per il ritiro. Oggi anche un’iniziativa sociale, i laziali hanno sempre dimostrato un grande cuore. L'appello è quello di farlo anche in occasione dell'asta benefica per i ragazzi del polo oncologico dell’Ucraina. Dimostrazione che non siete soltanto una grande piazza, ma avete un grande cuore”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - La piazza continua a riempirsi, sfondato il mila delle 8000 presenze! Assente, invece, Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 21.40 - Sul palco anche Briga, che canta Cent'anni insieme con l'intera piazza. Poi vengono mandati in onda alcuni videomessaggi di Tommaso Paradiso, Enrico Papi e Pino Insegno. Le dichiarazioni di quest'ultimo: "Sono orgoglioso di farne parte. Mi dispiace non esserci, sapete quante volte ci sono stato, a metterci. Ci auguro un futuro insieme, andare avanti insieme, come abbiamo sempre fatto. Con grande forza, ardore, partecipazione e quest’identità che ci contraddistingue da tutti. Siamo un popolo straordinario, quello della Lazio, la prima squadra della Capitale”. Ecco invece le parole dell'ex frontman dei Thegiornalisti: "So che siete tutti lì per la presentazione. Ci faccio un in bocca al lupo per questa stagione. Forza Lazio".

AGGIORNAMENTO ORE 21.25 - Piazza del Popolo intona l'inno della Lazio, sul palco Francesco Capodacqua, altro ospite della serata. Mattia Zaccagni, dalla prima fila, si unisce al coro!

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Inizia la serata, che ha come guida Manila Nazzaro, lazialissima showgirl! Quest'ultima presenta il primo ospite: la madrina biancoceleste per eccezione, Anna Falchi.

AGGIORNAMENTO ORE 21.10 - A Piazza del Popolo anche il ds Tare. Manca ormai solamente qualche minuto e poi inizierà l'evento. I tifosi sono tantissimi e si fanno sentire!

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Anche Anna Falchi, madrina dell'evento, giunge nella splendida location di Piazza del Popolo, scelta per la presentazione delle maglie. C'è anche Andrea Casta, che si esibisce all'Olimpico in occasione delle gare casalinghe, e Briga.

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - A Piazza del Popolo arriva anche il presidente Lotito.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Acclamata da tutti i presenti, fa il proprio ingresso a Piazza del Popolo tutta la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Mentre i tifosi intonano alcuni cori, sono appena arrivati a Piazza del Popolo i tifosi scelti per indossare le nuove maglie. Si tratta di Zaccagni, Immobile, Radu e Felipe Anderson.

Ci siamo! Tutto è pronto per la presentazione delle maglie della Lazio per la prossima stagione. Dopo le anticipazioni pubblicate dalla Mizuno sui propri profili social, i tifosi sono in fermento per ammirare, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, le nuove casacche. Presenti, oltre al presidente Lotito e ai calciatori che indosseranno il nuovo kit, vip e personaggi del mondo Lazio per arricchire una serata destinata ad essere un vero show. Conduttrice dell'evento sarà Manila Nazzaro, mentre Anna Falchi sarà la madrina d'eccezione.

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE