Robinho condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale: "Vittima umiliata in modo brutale"

L'ex calciatore del Milan Robinho è stato condannato a nove anni di reclusione, insieme al suo amico Riccardo Falco, per aver violentato una ragazza nel 2013 in un locale di Milano. Queste le motivazioni della Corte d'Appello di Milano: "Particolare disprezzo nei confronti della vittima che è stata brutalmente umiliata. Il gruppo da subito ha cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa e previamente concordata. L’illustrato quadro probatorio dimostra in modo inequivocabile, a parere della Corte, lo stato di totale incoscienza della persona offesa". La ragazza infatti, come riportato da SportMediaset.it, sarebbe stata adescata da uno dei suoi complici che l'avrebbe fatta bere fino a perdere conoscenza per poi violentarla.

