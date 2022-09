Roma, altra botta per Mourinho: dopo Dybala si ferma anche un centrocampista

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Serataccia per la Roma che all'Olimpico cade contro l'Atalanta per 0-1 e deve fare i conti con la perdita di due calciatori. Dopo l'infortunio di Dybala nel riscaldamento pre partita anche Pellegrini è costretto a fermarsi ai box. Come spiegato dallo stesso Josè Morinho in conferenza stampa, il centrocampista ha avuto un problema al flessore. Essendo però la squadra sotto di un gol, il romanista ha preferito rimanere in campo. "Speriamo di recuperare lui e Dybala in 15 giorni", ha aggiunto il tecnico giallorosso che dovrà saltare la prossima sfida contro l'Inter a causa del rosso rimediato a seguito dell'invasione di campo.