Atalanta - Roma, la dea scaccia la lupa: all'Olimpico finisce 0-1

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita complicatissima per la Roma che crolla in casa contro l'Atalanta dopo aver perso Paulo Dyala nel riscaldamento. La Dea va in vantaggio al 35' con la rete di Scalvini, stringendo i denti per tutto il resto del match. Qualche buona occasione per i giallorossi con Ibanez e Abraham, ma i riflettori se li prende Josè Mourinho per delle pesantissime proteste in direzione dell'arbitro Chiffi per un presunto rigore ai danni di Zaniolo non concesso. Rosso diretto per il tecnico che salterà il prossimo match in casa dell'Inter, in attesa di scoprire se ci saranno ulteriori sanzioni.