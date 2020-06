Roma, ancora striscioni contro Pallotta: "Lo stadio dattelo in faccia"

Non accenna ad abbassarsi il polverone in casa Roma, tra i casi Petrachi e Juan Jesus la società giallorossa non sa più dove intervenire. E l'ambiente si fa sentire: nella serata di ieri sono comparsi diversi striscioni contro Pallotta vicino l'ingresso della sede del club all'Eur, a Trigoria e nei pressi dell'area di Tor di Valle. Tante le scritte, da "9 anni di bugie e figuracce. 2 anni senza venire a Roma, 280 milioni di debiti…0 trofei vinti. Pallotta go home" a "Nove anni di sole parole. Pallotta vattene!", fino al più colorito ed esplicativo "Lo stadio dattelo in faccia". Vento di burrasca in casa romanista, una tempesta che non accenna a placarsi.

