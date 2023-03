Roma, arrivano pessime notizie: stagione finita per un titolare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta nel derby di domenica sera non è stata l'unica pessima notizia per la Roma. I giallorossi, che al ritorno dalla sosta dovranno fare a meno di Mancini, Cristante. Ibanez e Kumbulla (tutti e quattro squalificati), non potranno contare fino al termine della stagione su Rick Karsdorp. Il terzino olandese, da poco reintegrato in squadra da Mourinho dopo un lungo battibecco con l'allenatore, ha accusato una lesione al menisco che lo costringerà a stare fuori fin oltre il termine di questo campionato. Karsdorp, come si legge nel comunicato ufficiale della società, è già stato operato in una clinica a St. Moritz e resterà lì per qualche giorno, prima di dare il via al percorso riabilitativo. Di seguito il comunicato della Roma.

"Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro, con successiva sutura meniscale, in seguito a una lesione del menisco interno.

L’intervento, effettuato dal Professor Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo.

Il calciatore resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione".