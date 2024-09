Roma-Athletic Bilbao, doccia fredda nel finale: all'Olimpico finisce 1-1

Fonte: TuttomercatoWeb.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

In un clima quasi surreale, con la Curva Sud in silenzio per i primi 15 minuti, la Roma non inizia nel migliore dei modi il proprio percorso in Europa League. I giallorossi, hanno una doppia occasione al 21' e al 22': prima Dovbyk lanciato in profondità non riesce a superare Agirrezabala, ottimamente uscito al limite dell'area, dopo Dybala strozza il mancino al volo da buona posizione, facendo disperare allenatore e compagni, che da lui si aspettano sempre la magia. La Joya lo sa e ripaga l'attesa al 32', superando in mezzo al campo un avversario con un tunnel e servendo Kone, bravo a sua volta a trovare Baldanzi, che allarga per Angelino, il quale pennella sulla testa di Dovbyk un pallone perfetto, che l'ucraino spinge alle spalle di Agirrezabala: è 1-0. Da lì fino al 45' non ci sono più grosse emozioni: l'Athletic non reagisce, la Roma controlla.

Come era prevedibile è l'Athletic a spingere un po' di più per provare a trovare il pari e al 50', su uno dei rari errori della partita di Koné, Unai Gomez riceve al limite e calcia di piatto, sollecitando Svilar alla parata. Entrano Nico Williams ed Herrera, ma la Roma regge l'urto e, a parte un tiro al 75' di Inaki Williams finito alto, non rischia granché. Alla prima grande chance, all'86', i baschi trovano il pareggio: Unai Nunez sugli sviluppi di una punizione fa la sponda per Aitor Paredes, che di testa gira bene verso lo specchio e trova l'1-1 dall'area piccola, battendo un incolpevole Svilar.

