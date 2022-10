Roma, da Totti a Karsdorp: quando gli eccessi restano impuniti

Due pesi e due misure, succede spesso nel mondo del calcio anche se non dovrebbe. Tutti si aspettavano una maxi squalifica per Karsdorp dopo il faccia a faccia minaccioso al termine della gara con il direttore di gara Irrati, non fosse altro per la facilità che hanno gli arbitri di "punire" per molto meno. Per il Giudice Sportivo invece il siparietto, che ha fatto il giro dei social e che ha fatto tremare i tifosi giallorossi, è come se non fosse mai esistito.

Certo, la "giustificazione" della Roma ha evidentemente convinto il Giudice Sportivo che effettivamente "il direttore di gara abbia pestato il piede di Karsdorp che a sua volta lo avrebbe quindi allontanato preoccupato anche dal dolore al ginocchio".

Fatto sta che sponda giallorossa non è la prima volta che accade, riavvolgendo il nastro e tornando al 2008 un episodio simile vide protagonista Totti e Rizzoli. In quel caso il direttore di gara si beccò una serie di vaff** per aver interrotto un'azione di gioco. Squalifica? No assolutamente, solo una multa da 1.000 euro.

Insomma a volte si vedono i cavilli e si passa oltre davanti a immagini e fatti che parlano da soli, per alcune squadre questo vale molto più che per altre.