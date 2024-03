Roma, De Rossi sorride: recuperato un giocatore contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Roma prosegue la preparazione della partita contro il Lecce che rappresenta il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali per la squadra di De Rossi. Per il tecnico giallorosso, subito una buona notizia che riguarda Bryan Cristante: mercoledì si era allenato a parte, oggi invece è sceso regolarmente in campo, tornando così in gruppo.

Discorso diverso per quanto riguarda Paulo Dybala e Chris Smalling. Come riporta Sportface.it, i due hanno svolto un allenamento personalizzato: potrebbero accomodarsi inizialmente in panchina contro i salentini. Novità anche su Sardar Azmoun, fermato a causa di un infortunio rimediato durante l’impegno con l’Iran. L’attaccante ha fatto ritorno nella Capitale, dove però non ha ancora ripetuto gli esami strumentali rimandati a sabato, quando verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per capire meglio l’entità del suo infortunio stilando così la tabella di marcia verso il recupero.