Roma, déjà vu a Bodo: giallorossi sconfitti 2-1 in Norvegia

Bodo/Glimt - Roma, la storia si ripete. Ancora una volta, come successo già nella fase a gironi, i giallorossi sono caduti in casa dei norvegesi. L'andata dei quarti di finale di Conference League se la sono aggiudicata i padroni di casa vincendo 2-1. Le marcature sono state sbloccate da Pellegrini al 43', nel secondo tempo sono usciti fuori i ragazzi di Knutsen con la rete di Wembangomo al 56' (complice la papera di Rui Patricio) e di Vetlesen all'89'. L'Aspmyra Stadion si è rivelato di nuovo un incubo per Mourinho e i suoi: in questo stadio ad ottobre i nordici avevano demolito la Roma 6-1. Fra una settimana il ritorno per decidere chi passerà il turno.