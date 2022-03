Roma, due titolari a rischio con la Lazio: ecco chi sono i diffidati

TUTTOmercatoWEB.com

Roma - Lazio è nell'aria. Oggi, nella 29° giornata di Serie A la squadra di Mourinho sfiderà l'Udinese nel match in programma alle ore 18:00. Per la Roma oggi sarà un vero grattacapo perché nella lista dei diffidati figurano due titolari. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini che nella sfida contro l'Udinese dovrebbero partire persino dal primo minuto. Il derby è alle porte, un'altra ammonizione sarebbe cruciale per Mourinho che in caso di un altro cartellino giallo perderebbe entrambi, fermati dal giudice sportivo. Anche in casa Lazio sono molteplici le responsabilità per la gara contro il Venezia. Dopo la squadra di Zanetti, la Roma sarà il nemico più atteso dai ragazzi di Maurizio Sarri e sarà fondamentale per la Lazio non perdere nessuno in vista del derby della Capitale in programma il 20 marzo.