Roma, Dybala prosegue il programma di recupero: le condizioni della Joya

Sosta benevola per Paulo Dybala che è rimasto a Trigoria per recuperare dall'infortunio all'adduttore. L'attaccante della Roma ha saltato gli impegni con la nazionale argentina e dovrebbe rientrare in gruppo tra mercoledì e giovedì. Qualora l'iter dovesse proseguire nel migliore dei modi la Joya potrebbe strappare la convocazione per il match in programma domenica sera allo stadio Olimpico contro l'Empoli e iniziare a fare le prove d'intesa con l'ultimo arrivato Lukaku.