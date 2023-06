Roma, il compleanno e la data dubbia: social scatenati

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La data di fondazione della Roma ha sempre alimentato grandi dubbi e perplessità nella Capitale. Per i tifosi della Lazio è anche motivo di ilarità e un pretesto in più per prendere in giro i rivali cittadini. Secondo alcune correnti di pensiero la data ufficiale è quella del 7 giugno 1927 mentre per altri è il 22 luglio 1927. Ogni anno infatti si scatenano diversi sfottò in tal senso e con l'avvento dei social sono aumentati a dismisura. Sotto i post di auguri alla società giallorossa sono molteplici i commenti dei sostenitori biancocolesti che tra auguri ironici e "aspettiamo il 22 luglio per l'altra metà" si divertono a schernire l'altra squadra della città.

Per fare chiarezza sulla situazione è bene sapere che il contratto di fondazione è stato stipulato il 7 giugno 1927 mentre la prima effettiva riunione sociale si è svolta dopo un mese di distanza, il 22 luglio negli Uffici del Vicario 35. Alcuni hanno attribuito l'origine dell'AS Roma a quel giorno di fine luglio, attribuendo un valore normativo a un vecchio documento e a un'intestazione di quel tavolo dirigenziale, che riportava la dicitura "Ordine del giorno n.1". Di fatto un classico documento di ordine del giorno è stato considerato per anni un atto costitutivo e da qui è nato un equivoco tutto giallorosso.