Roma, il ko in Europa League e lo sfottò social: "Tu non passi mai" - FOTO

La Roma viene eliminata dal Siviglia e la Lazio ringrazia. Con la netta sconfitta per 2-0 dei giallorossi, la Lazio ha ottenuto l’aritmetica qualificazione ai gironi della prossima Champions League. Subito dopo la disastrosa partita di Dzeko e compagni si è scatenata l’ironia sui social network che, come sempre, sanno farsi trovare sempre pronti. Dallo striscione “Il tempo passa ma tu non passi mai” al “Vinciamo l’Europa League e la Supercoppa Europea, si può fare”, passando per il possibile ripensamento di Friedkin sull’acquisto della società: “Ci ho ripensato, non la voglio più”. Sono diventati virali i video di Mimmo Ferretti e Angelo Mangiante. Il primo parlava di successo in Europa League e di finale di Supercoppa Europea. Mangiante inquadrava le prove di risultato che la Uefa fa nei giorni precedenti alla sfida e che vedeva la Roma vincente per 2-0. Il campo ha detto l’esatto opposto. Fioccano le vecchie dichiarazioni dei membri della Roma come Fienga, Kluivert e Mkhitaryan che sostenevano di voler puntare molto sull'Europa League. Quasi 4500 giorni senza vincere un trofeo per i giallorossi che ieri sera hanno persino aperto le porte per la qualificazione della Lazio in Champions League. I biancocelesti ringraziano e tornano nell'Europa che conta. Per usare un termine molto caro ai tifosi della Roma nelle ultime settimane "Spiaze!".